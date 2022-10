Kapitein Johan Van Herck maakt voorselectie van vijf speelsters bekend voor Billie Jean King Cup

Het gaat om de vijf hoogst genoteerde speelsters op de WTA-ranking die beschikbaar zijn. Dat zijn Elise Mertens (WTA 36), Alison Van Uytvanck (WTA 53), Maryna Zanevska (WTA 84), Ysaline Bonaventure (WTA 126) en Kirsten Flipkens (WTA 203).

“Deze vijf speelsters staan als hoogst gerangschikte speelsters op de WTA-enkelranking op dit moment, maar we mogen tot de start van de Finals nog 3 wissels doorvoeren”, aldus Van Herck. “Greet Minnen is spijtig genoeg niet beschikbaar wegens een blessure. We hebben uiteraard nog andere speelsters met heel wat BJK Cup-ervaring en kwaliteiten die we indien nodig kunnen uitspelen. Er maken dus nog meerdere speelsters kans op een selectie en we zijn ook met ieder van hen en hun entourage in contact om de Finals zo goed als mogelijk voor te bereiden. Ook Sofia Costoulas zal met het team mee afreizen naar Glasgow. Zij zal bijdragen tot een goede voorbereiding van de wedstrijden en zo een eerste waardevolle BJK Cup-ervaring opdoen.”

De twaalf gekwalificeerde landen werden onderverdeeld in vier groepen van drie teams, waarbij de vier winnaars doorstoten naar de halve finales. België plaatste zich zonder te spelen voor het eindtoernooi. De Belgische vrouwenploeg nam de plaats in van Wit-Rusland, dat geschorst werd door de ITF vanwege steun aan buurland Rusland bij diens inval in Oekraïne.

In groep B treft België zevenvoudig winnaar Australië en Slovakije. Vorig jaar sneuvelden de Belgische vrouwen in de groepsfase van de Billie Jean King Cup. Ze versloegen in hun eerste groepsduel Wit-Rusland, maar verloren vervolgens van Australië en misten zo de halve finales.

Titelverdediger Rusland mag dit jaar niet deelnemen als gevolg van de inval in Oekraïne.