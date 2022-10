Nu al reserveren: Kapitein Winokio aan het roer van een ruimteschip en Stef Kamil Carlens als Bob

Jarenlang was hij een plezante zeebonk, nu is Winokio de kapitein van een ruimteschip. — © RR

Winokio kennen we als een plezante zeebonk, maar nu is hij de kapitein van een ruimteschip. Zijn voorstellingen zijn al jaren populair, bestel dus maar vroeg kaartjes. En je komt veilig thuis na een concert van Stef Kamil Carlens, want hij is Bob.

CONCERT

Stef Kamil als Bob

De leuze luidt Nobody sings Dylan like Dylan, maar er bestaat een waslijst Bob-covers. Volgens ons zijn er zelfs bij die beter zijn dan het origineel. Toen de bard tachtig werd, streamde Stef Kamil Carlens een concert met een eigenzinnige selectie uit Dylans oeuvre. Met de band The Gates of Eden – genoemd naar een nummer van Bob – trekt hij op tournee met volgend voorjaar één halte in Limburg. (agr)

Stef Kamil Carlens & The Gates of Eden, op 21/3 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.greenhousetalent.be

© RR

FAMILIE

Winokio’s ruimteschip

Jarenlang was hij een plezante zeebonk, nu is Winokio de kapitein van een ruimteschip. Met Mevrouw de Poes en zijn ‘luchtmatrozen’, zullen we maar zeggen, vlieg je mee om met hen de prachtige aarde vanuit het heelal te bewonderen. Dit soort muzikale familievoorstellingen is al jaren populair. Je weet dus wat je moet doen. (agr)

Hallo aarde, Kapitein Winokio, op 30/10 om 14 uur Achterolmen Maaseik, op 20/11 om 15 uur cc Houthalen-Helchteren en op 25/2 om 15 uur De Velinx Tongeren. Info: www.kapiteinwinokio.be

© RR

THEATER

Verwante straten

Theatermakers Mokhallad Rasem en Jessa Wildermeersch keren allebei terug naar de straat uit hun kindertijd. Huis per huis roepen ze de bewoners op in hun verbeelding. Haar straat ligt hier, zijn straat in Irak. Toch zijn de verhalen verrassend verwant. Deze geprezen openluchtvoorstelling wordt nu aangepast voor opvoeringen in zalen. (agr)

Ik ben mijn straat, Toneelhuis/Mokhallad Rasem & Jessa Wildermeersch, op 3/12 cc Houthalen-Helchteren. Info: casino.houthalen-helchteren.be

© RR

CABARET

Leve de dood!

Bij de eerste blik is de dood te betreuren, maar bij nader inzicht valt er veel te vieren, wat trouwens in tal van culturen gebeurt. Nu november nadert, zoeken Ann Nelissen en het trio Intgeniep in deze cabaretvoorstelling – live! – de humoristische grenzen van de dood op, zonder in Halloweenclichés te vervallen. Het begint bij de koffietafel, maar het kan ook heel absurdistisch worden. (agr)

Viva la muerte!, An Nelissen & Intgeniep, op 22/10 cc Leopoldsburg en op 8/12 Muze Heusden-Zolder. Info: www.garifuna.be

© RR

CONCERT

Een ster uit Marokko

Als je Oum wilt zien, moet je naar Brussel. Geen probleem, de Bozar ligt vlak bij het Centraal Station. Let wel op dat je in de roes van het concert de laatste trein niet mist. Als een echte ster in Marokko heeft Oum in Europa naam gemaakt met songs waarin ze traditionele Noord-Afrikaanse stijlen vermengt met soul en jazz. Haar jongste project is eigenlijk een electroduo met de Cubaanse saxofonist M-Carlos. (agr)

HALS, Oum & M-Carlos, op 26/11 Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Info: www.bozar.be