Bart De Pauw krijgt geen schadevergoeding van VRT en moet zélf 1 euro aan openbare omroep betalen

De VRT moet geen schadevergoeding betalen aan Bart De Pauw. Dat heeft de rechtbank in Brussel geoordeeld. De rechter heeft de claim van Bart De Pauw over de gehele lijn afgewezen. Meer nog, De Pauw moet 1 euro schadevergoeding betalen aan de VRT.

Bart De Pauw eiste 13 miljoen euro van de VRT. Hij was naar de rechtbank gestapt omdat hij naar eigen zeggen in november 2017 “onterecht” aan de deur werd gezet. Had de VRT, met de info die toen voorhanden was, wel het recht om het goudhaantje van de zondagavond op te offeren?, was dan ook de hamvraag van dit proces.

In het kamp van de VRT is het antwoord op die vraag volmondig “ja”. Maar volgens De Pauw ging het om een gerichte, “ondergrondse” actie om hem te kapittelen.

De rechtbank in Brussel heeft de claim van De Pauw uiteindelijk over de hele lijn afgewezen. Meer nog De Pauw moet de VRT een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen.

