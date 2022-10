De oogst voor een mooie herfstwandeling is begonnen: op stap in de Herkenrodebossen

En dus trekken we eropuit op een zonnige dag onder een prachtige blauwe hemel. Eind oktober en begin november zijn de bossen op hun allermooist qua verkleuring, maar ook nu al zie je de herfst opduiken in het loof. We kiezen voor de wandeling met gele pijlen in de Herkenrodebossen in Kermt, een van de favoriete wandelplekken trouwens van Stijn Meuris die er om de hoek woont.

Eikels alom

Ooit was dit een woud, zo lezen we op een van de infoborden. Een woud dat eigendom was van de Abdij van Herkenrode. We moeten eraan denken als we enkele dikke, oude prachtige eiken passeren op onze route. De afgeronde blaadjes - zomereik - neigen al een beetje naar het gele, maar vooral de takken hangen vol vruchten. Eikels alom.

© Christof Rutten

De gele route gaat oostwaarts, de rode naar het westen. We kiezen voor de gele omdat we hier onderweg wat meer bos tegenkomen. Maar afwisseling is er ook voldoende op deze tocht. Er zijn fruitboomgaarden (de kisten zitten al vol blozende rode appels, de peren zijn al verdwenen als we langs wandelen). Maar er zijn ook weides en akkers die je ogen ver doen kijken. Naar Hollandse schilderijen, met Hollandse koeien en Hollandse luchten. Die weidsheid doet je beseffen dat dit toch wel een opmerkelijk stukje groen is. Geklemd tussen de woonkernen van Kermt, Stevoort en Spalbeek. Een grote tuin voor de buurt en de inwoners van Hasselt. En de kinderen, die kunnen ravotten in een speelbos.

Hoe het vroeger was. — © RR

Beetje gek

De gele route is een beetje gek: het is geen rondje zoals je dat gewoon bent. Het zijn in feite twee lussen die door een groene corridor met elkaar verbonden zijn. Vooral in de tweede lus zit je echt tussen de bomen. De bedoeling is om dit natuurgebied weer te linken aan de abdij van Herkenrode. Hoe ze dat gaan doen weten we niet, maar we duimen mee.

© Christof Rutten

Vergeet onderweg niet op details te letten. De rode bessen vallen natuurlijk meteen op, maar er zijn ook al heel wat paddenstoelen te zien. Het valt op hoe groot sommige champignons en vooral de parasolzwammen zijn. Echte joekels. Ook aan de bomen laten al tal van houtzwammen zich zien. En daaronder kleuren ook de varens naar dat roestbruine of oranjerood van hun winterjas.

© Christof Rutten

Mocht je zin hebben in nog meer afwisseling en een langere tocht, dan kan je perfect de gele en de rode pijlen met elkaar combineren. Er is ook een kortere tocht die geschikt is voor mensen in een rolstoel.

© Christof Rutten

Praktisch

Aard van de wandeling

Vlakke tocht door bos en weides op onverharde paden, soms breed en soms kronkelend en zigzaggend tussen de bomen.

Afstand

4,5 km. De rode tocht is iets langer: 6,5 km. Je kan de twee makkelijk combineren.

Signalisatie

Gele pijl

Vertrek/parking

Sportvelden Ten Hove, Kermt (Hasselt)

50.944290, 5.252959

Meer info

Herkenrodebossen Verborgen Moois: www.wandeleninlimburg.be en www.natuurenbos.be