Elise Mertens klimt naar 36e plaats op WTA-ranking na eerste WTA-zege van het jaar

De 26-jarige Limburgse veegde zondag met toernooiwinst in het Tunesische Monastir alsnog de nul dit seizoen weg. In de finale bleek ze een maat te groot (6-2, 6-0) voor de Française Alizé Cornet en dat leverde haar een dag later zes plaatsen winst op bij de ranking. Met een 36e stek heeft ze haar hoogste notering sinds eind augustus te pakken. Haar beste ranking ooit was evenwel een twaalfde plaats, waarmee ze het seizoen 2018 afsloot. In het dubbelspel blijft ze op de ranking op de derde plaats staan.

Alison Van Uytvanck sukkelt nog met rugproblemen en kwam bijgevolg niet in actie. Op de ranking moet ze één plaats prijsgeven en staat ze nu op de 53e plaats. Ook Maryna Zanevska zakte van 83 naar 84, terwijl Ysaline Bonaventure van 122 naar 126 ging. Zij komt deze week in actie op het toernooi van Cluj-Napoca. In de eerste ronde wacht daar de Russin Varvara Gracheva. Greet Minnen zakte van 143 naar 148.

In de top tien van het klassement verandert er niets. De Poolse Iga Swiatek blijft autoritair aan de leiding, voor de Tunesische Ons Jabeur en de Estse Anett Kontaveit. Haar eindzege in eigen land op het WTA-toernooi van Ostrava levert de Tsjechische Barbora Krejcikova negen plaatsen winst op. Zij komt de top twintig opnieuw binnen op de veertiende plaats.