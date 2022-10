Einde seizoen? Niet voor Thomas De Gendt: Lotto Soudal stuurt ervaren man nog naar Maleisië voor achtdaagse rittenkoers

Het is opvallend dat De Gendt nog naar Maleisië gestuurd wordt. De Oost-Vlaming dacht vorige maand (18 september) met de GP d’Isbergues al zijn laatste koers van het seizoen gereden te hebben nadat hij een week eerder de Vuelta uitreed.

Hoopt Lotto Soudal de degradatie uit de WorldTour nog te voorkomen? Dan is het ijdele hoop. De redding is mathematisch wel nog mogelijk, maar in de praktijk is de achterstand op Team Arkea-Samsic te groot om nog te overbruggen. Lotto Soudal staat negentiende in het klassement en zal samen met Israel - Premier Tech, TotalEnergies en Uno-X degraderen. De volgende drie jaar zal het Belgische team wel met wildcards kunnen meedoen aan de grootste koersen.

De Tour de Langkawi is een achtdaagse rittenkoers op de Maleisische eilandengroep Langkawi. Dinsdag is de eerste rit. Het deelnemersveld oogt niet spectaculair, al staan er nog wel wat bekende namen op de startlijst: George Bennett, Rui Costa (UAE Team Emirates) en Gianni Moscon (Astana) bijvoorbeeld. Met Sander Armée (Cofidis), Lionel Taminiaux en Ayco Bastiaens (Alpecin-Deceuninck) staan er ook nog drie andere Belgen aan de start.

De volledige selectie van Lotto Soudal: Carlos Barbero, Thomas De Gendt, Jarrad Drizners, Reinardt Janse Van Rensburg, Sylvain Moniquet, Rüdiger Selig.