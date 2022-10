Uitchecken en onthouden: Charlotte Dos Santos garneert verleidelijke pop mét Braziliaanse toets

Charlotte Dos Santos is een vrouw van de wereld. Haar naam klinkt even exotisch als haar levensloop. — © RR

Geboren in Oslo uit een Noorse moeder en een Braziliaanse vader, jazz gestudeerd in Boston en momenteel woonachtig in Berlijn. Die multiculturele achtergrond verklaart ongetwijfeld waarom hokjesdenken deze prille dertiger vreemd is.

Op Morfo, de opvolger van haar vijf jaar oude debuut Cleo, garneert Dos Santos zachte pop met toefjes R&B, jazz en bossa nova. Smaakvol ingekleurde songs met titels als The Player and the Fool, Cupid’s Bow en Filha Do Sol baden in een ongedwongen laidback sfeertje. Hoe dat klinkt? Verleidelijk als Lianne La Havas en Corinne Bailey Rae en bijna zo behaaglijk als de semi-goddelijke seventies-stemmen van Astrud Gilberto en Minnie Riperton. Uitchecken en onthouden, deze naam! (gj)

‘Morfo’, Charlotte Dos Santos, nu te beluisteren