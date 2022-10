Terwijl de raketten neervallen op Kiev, zingen volwassenen en kinderen in schuilkelders nationale volksliederen

Duizenden inwoners van Kiev zitten maandag ondergedoken in kelders en andere schuilplekken. De stad wordt al urenlang onder vuur genomen vanuit de lucht, met tientallen zware explosies en veel schade, gewonden en doden tot gevolg. Het is de zwaarste aanval op de Oekraïense hoofdstad in maanden. Maar de Oekraïners verliezen er de moed niet bij. Verschillende filmpjes op sociale media tonen burgers die zich schuilhouden in het metrostelsel of andere plekken die onverdroten het Oekraïense volkslied en andere nationale liederen zingen. Van paniek lijkt geen sprake. Een video toont ook jonge kinderen die schijnbaar zonder angst het volkslied zingen.