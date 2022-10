Om te koesteren: singer-songwriter Sam De Nef is het Vlaamse antwoord op Elliott Smith

Aan een winnende combinatie morrel je niet, moet voormalig PXL-student Sam De Nef hebben gedacht. Anderhalf jaar na zijn beloftevolle EP Lonely Day, Crowded Year omringt de Antwerpse singer-songwriter, door Tamino getipt en aan een platendeal geholpen, zich op zijn volwaardig debuutalbum met nagenoeg dezelfde muzikanten. De lapsteelgitaar van co-producer Pieter-Jan De Craene, de contrabas van Nicolas Rombouts (ex-Dez Mona), de viool van Justine Bourgeus (Tsar B) en de achtergrondstem van Camille Camille geven de tien intieme liedjes op Dawn/Dusk reliëf.

Songs als Robin Bird en Bells monden uit in een wervelende climax. Olja is dan weer een lieflijk walsje, geïnspireerd door een reis naar het geboorteland van zijn Servische vriendin. Het contrast met De Nefs muzikale voortraject kan nauwelijks groter zijn. In 2018 haalde hij nog de finales van Humo’s Rock Rally en StuBru’s Nieuwe Lichting als frontman van het ludieke rockgroepje Danny Blue and the Old Socks. Onder eigen naam borstelt deze oude ziel in een jong lichaam minimalistische, met melancholie dooraderde luisterliedjes. Veel opsmuk hebben die niet nodig. Op Dawn/Dusk ontbolstert Sam De Nef mooi tot het Vlaamse antwoord op Elliott Smith. Te koesteren! (gj)

‘Dawn/Dusk’, Sam De Nef, nu te beluisteren. Concerten o.a. 23/11 AB (Brussels), 01/12 De Roma (Antwerpen).