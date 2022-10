Oekraïens meisje in Kiev filmt op moment dat explosie vlak bij haar alles doet daveren

De Oekraïense hoofdstad Kyiv beleeft een woelige en akelige maandagochtend. Media en burgers maken gewag van non-stop inslagen en explosies op verschillende plekken in de stad. Er circuleren beelden van zware explosies op onder meer een speeltuin en op een drukke weg in volle ochtendspits. Zo wordt een video van een jongedame druk gedeeld, waarop te zien is dat een zware explosie inslaat vlak bij de Shevchenko universiteit. Ook op andere video’s van burgers zijn beelden van explosies en rookpluimen te zien.