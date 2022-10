Vader verwart cups voor vollere buste met schaaltjes voor versnaperingen: “Als je mijn papa zou kennen, zou je het begrijpen”

Een jonge vrouw schaamde zich kapot toen haar vader plots ‘schaaltjes’ met snacks bovenhaalde tijdens een reisje. De schaaltjes waren namelijk cups die in een bh of - in het geval van Emily - zwempak kunnen worden gebruikt om een vollere buste te creëren, die hingen te drogen na een duik in het zwembad. De beelden werden intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op TikTok, maar heel wat kijkers twijfelen aan het verhaal van Emily. In de reacties ontkent ze echter dat de video in scène is gezet: “Als je mijn vader zou kennen, zou je het begrijpen.”