Na PSG en Eupen nu ook Braga: Qatarese investeringsmaatschappij neemt Portugese club (deels) over

Qatar Sports Investments (QSI), momenteel reeds eigenaar van de Franse topclub Paris Saint-Germain en de Belgische eersteklasser KAS Eupen, neemt 21,67 procent van de aandelen over van de Portugese subtopper Sporting Braga.

Mogelijk komen er zo in de toekomst spelers van PSG en Eupen bij de Portugese club terecht, en omgekeerd. Sinds afgelopen zomer gonsde het in Noord-Portugal reeds van de geruchten omtrent een mogelijke overname van de club.

Braga staat momenteel derde in de Portugese eerste klasse. Het is ook actief in de Europa League. Vorige week ging Union nog met 1-2 winnen op het veld van de Portugezen.