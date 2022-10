‘The Bear’ schetst hyperrealistisch beeld van een restaurantkeuken

Jeremy Allen White als topchef in de keuken van zijn sandwichbar in ‘The Bear’. — © Disney+

Het wel en wee in een restaurantkeuken kan tot geweldige fictie leiden. Dat bewijst The Bear van Christopher Storer, een regisseur-producer van comedy shows die met deze serie zijn scenariodebuut maakte. Hij focuste zich op Carmy (Jeremy Allen White), ooit kok van een toprestaurant, die de sandwishbar van zijn overleden broer in Chicago overneemt. Hij wil de zaak opwaarderen tot groot ongenoegen van zijn heetgebakerde ‘neef’ Richie.

Het geweldige aan de reeks is dat alle personages in de keuken prachtig getekend worden. Zo is er de jonge souschef die geen respect weet af te dwingen van het personeel, de patissier die de ultieme donut wil scheppen, de niet al te snuggere elektricien die graag wil koken en de voornaamste investeerder die connecties heeft met de maffia.

Storer geeft het verhaal – in feite vooral een serie van conflicten – een enorme vaart mee en brengt het zeer flitsend in beeld à la Darren Aronofksy, zonder een zweem van melodrama. Een topreeks die verwantschap vertoont met de geweldige bioscoopfilm Boiling Point (straks in de zalen).

‘The Bear’ is te zien op Disney+