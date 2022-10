POLL. Remco Evenepoel op het WK? Of Wout van Aert in de Tour? Stem op de vonk van het wielerjaar 2022

Naast de Flandrien maakt het Nieuwsblad op dinsdag 18 oktober ook de vonk van het wielerjaar 2022 bekend. Gekozen door u. Hebt u het meest genoten van de wereldtitel van Remco Evenepoel of de tourexploten van Wout van Aert? Of was de Vuelta, de Wevelgemse zege van Biniam Girmay of de dominantie van Dylan Teuns op de Muur van Hoei uw wielermoment van het jaar? Stem mee!