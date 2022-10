Ambitieus? Op ‘Entergalactic’ meet Kid Cudi zich opnieuw buitenaardse proporties aan

Kid Cudi is een productief baasje dat zich op veel fronten laat gelden. Hij is al aan zijn tiende album toe. — © Jason Goldwatch

Kid Cudi is een productief baasje dat zich op veel fronten laat gelden. Sinds hij in 2008 met de hit Day ‘n’ Nite is doorgebroken en op het label van Kanye West werd ingelijfd, is de Amerikaanse rapper-producer al aan zijn tiende album toe. Terloops heeft het alter ego van Scott Mescudi (38) ook een carrière als acteur en regisseur uitgebouwd. Met Entergalactic kruisen beide trajecten elkaar. Dit album verschijnt namelijk samen met zijn eerste eigen Netflix-reeks.

Is dit dan de soundtrack bij die gelijknamige animatieserie, met stemmen van grote Hollywoodnamen als Timothée Chalamet, Vanessa Hudgens en Macaulay Culkin? Of vormen die beelden een uit de kluiten gewassen clip bij dit muzikale epos? Het album laat zich alleszins prima afzonderlijk beluisteren. De vooruitgestuurde single Willing to Trust, met collega-rapper Ty Dolla $ign, is een representatieve smaakmaker.

© AP

In gelaagde, filmische songs wint Cudi’s liefde voor hiphop en R&B het van eerdere flirten met rock en dance. Na albums met titels als Man on the Moon en Speedin’ Bullet 2 Heaven meet de tweevoudige Grammy-winnaar zich met Entergalactic opnieuw bovenaardse proporties aan. Lijkt ambitieus, maar is het niet, voor iemand die the sky duidelijk niet als the limit ziet. (gj)

‘Entergalactic’, Kid Cudi, nu te beluisteren. Concert 17/11 in Paleis 12 (Brussel)