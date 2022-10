Samana Dorne creatief met tijd op de Dag van de Chronisch Zieke

Op zaterdag 8 oktober kon de dag voor de mensen met een chronische ziekte eindelijk nog eens doorgaan bij Samana Dorne. Het centrale thema was 'creativitijd'.

"Vanuit de basiswerkingen delen veel mensen tijd met elkaar", klinkt het. "Tijd delen brengt mensen in verbinding, jong en oud, ziek en gezond, met zichzelf en met elkaar. Dit kan op zoveel manieren dat enige creativiteit wel van pas komt. Tijd delen doet wat met een mens. Het verhoogt je veerkracht, ondersteunt je creatieve talenten en doorbreekt eenzaamheid. En net dat is het doel van Samana. De kernleden van Samana Dorne deelden die tijd met de leden op een feestje. Iedereen kon genieten van een smakelijk middagmaal en lekker dessert. De Citéboys vermaakten ons met muziek en dans. Nadien praatten we nog wat bij met elkaar. Wat deed het deugd om iedereen nog eens samen te zien."