De 4 Jaargetijden viert 20-jarig bestaan met apotheoseconcert ‘Boléro’

Al jaar en dag biedt De 4 Jaartijden een podium aan lokaal Limburgs talent. “Grote internationale artiesten maakten jaren geleden bij ons hun debuut”, zegt voorzitter Yvo Vanlessen. “Denk maar aan bekende namen als Anneleen Lenaerts, die op het podium van de Wiener Philharmoniker schittert, of Roeland Hendrikx, die al cd's opnam tot en met het Londens Filharmonisch orkest.”

Voor het 20-jarig bestaan ging De 4 Jaargetijden op zoek naar de kers op de taart. Een droom die al jaren bij meerdere bestuursleden in het hoofd zat: de Boléro van Maurice Ravel. Op zondag 16 oktober om 10.30 uur zal het Limburgs Orkest Jeugd & Muziek onder leiding van de Peerse dirigent, Wouter Lenaerts, deze balletmuziek uitvoeren in de concertzaal van het Dommelhof in Pelt. Er wordt voor dit jubileumconcert namelijk afgeweken van de traditionele uitvalsbasis. “Met deze ‘symfonische hoogmis’ willen we onze trouwe concertgangers bedanken voor hun jarenlange aanwezigheid”, besluit Vanlessen.

Tickets zijn alleen verkrijgbaar aan de kassa (cash) en kosten 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor jongeren tot 18 jaar. Kinderen tot 12 jaar komen gratis naar het concert.