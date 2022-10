Red Hot Chili Peppers maken tweede album in een halfjaar, maar mag het iets gepeperder?

Red Hot Chili Peppers lijken wel in een bad van creativiteit gevallen. Amper een half jaar na Unlimited Love leveren de Amerikaanse funkrockers met Return of the Dream Canteen al een volgend dubbelalbum af.

Zeventien lijkt een bijzonder getal voor Red Hot Chili Peppers. Zoveel songs telt hun onovertroffen meesterwerk Blood Sugar Sex Magik uit 1991 en ook Unlimited Love, het wisselvallige album dat de groep in april uitbracht. Voeg daar nu ook Return of the Dream Canteen aan toe. De (spuuglelijke) hoes van dat dertiende Peppers-album herbergt eveneens zeventien songs, ontsproten uit dezelfde sessies met succesproducer Rick Rubin.

Mogen we die royale output lichtjes overmoedig vinden? Mits een strengere selectie had uit de twee dubbelaars één genietbaar album kunnen worden gedistilleerd. Niets mis met de vooruitgestuurde single Tippa My Tongue, al lonkt dat nummer niet bepaald naar de eeuwigheid. Net als op de rest van deze lange trip ontbreekt het de Peppers anno 2022 aan urgentie. Dat veel songs uit spontane jamsessies zijn opgeborreld, laat zich voelen. Het klinkt allemaal best lekker, dankzij Flea’s funky bas en gitarist John Frusciante die schijnbaar losjes uit de pols geregeld de sterren uit de hemel soleert. Alleen hebben we dit bij deze ooit baanbrekende groep allemaal al eens eerder en vooral spannender gehoord.

© Geert Van de Velde

“Return of the Dream Canteen toont waarvoor wij staan en waarvan we ooit hebben gedroomd. Deze plaat is gemaakt met het bloed van ons hart”, bezweert het viertal zelf. Echt? Zo opwindend als Blood Sugar Sex Magik dertig jaar na datum nog steeds klinkt, zo onopvallend - even geroutineerd als routineus - kabbelt dit album voort. Scheurden Red Hot Chili Peppers in hun jongere jaren onbesuisd over het linkerrijvak, dan houden deze (bijna)zestigers tegenwoordig keurig uiterst rechts. Tuurlijk, veiligheid boven alles. Maar mag het toch iets gepeperder?

‘Return of the Dream Canteen’, Red Hot Chili Peppers, nu te beluisteren