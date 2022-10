Rode Duivels starten EK-kwalificaties met verplaatsing naar Zweden

Drie dagen later, op 27 maart, zijn de Belgen op de tweede speeldag vrij. Hun tweede duel in groep F volgt op zaterdag 17 juni (20u45), met een thuiswedstrijd tegen Oostenrijk. Drie dagen later, op dinsdag 20 juni (20u45), moeten de Belgen op bezoek in Estland, vooraleer de zomeronderbreking van start kan gaan.

Het interlandvoetbal hervat op zaterdag 9 september (15u00), met de verre verplaatsing naar Azerbeidzjan. Op dinsdag 12 september (20u45) spelen de Belgen gastheer voor Estland, vrijdag 13 oktober (20u45) gaan ze op bezoek in Oostenrijk. Drie dagen later, op maandag 16 oktober (20u45), zakt Zweden af naar ons land. Op de negende speeldag zijn de Belgen opnieuw vrij, vooraleer de groepsfase op zondag 19 november (18u00) af te sluiten met een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan.

De top twee van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK, de drie overige tickets worden verdeeld tijdens play-offs in maart 2024. Daaraan nemen twaalf landen deel die geselecteerd worden op basis van hun resultaten in de Nations League 2022-2023. Het EK in Duitsland staat geprogrammeerd van 14 juni tot 14 juli 2024.

Eerste keer in tien jaar tegen Oostenrijk

Voor de Rode Duivels wordt het de eerste keer in meer dan een decennium dat ze het tegen Oostenrijk opnemen. In oktober 2010 stonden beide landen in de kwalicaties voor het EK van 2012 in de Heizel tegenover elkaar in een wedstrijd die een memorabele 4-4 opleverde. De terugwedstrijd werd in de lente van 2011 in Oostenrijk met 0-2 gewonnen, na twee doelpunten van Axel Witsel. Op de FIFA-ranking komt het land momenteel niet verder dan een 34e plaats.

Dan doet Zweden met een 25e plaats beter. Op het EK van 2016 in Frankrijk zaten de Zweden in de groep van de Belgen, het onderlinge duel werd met 0-1 gewonnen door de Duivels. Vlak voor het WK van 2014 in Brazilië wonnen de Rode Duivels een oefeninterland met 0-2.

Azerbeidzjan en Estland zijn dan weer geen al te grote voetballanden. Tegen de Azeri komen de Belgen voor het eerst sinds 2011 uit, Estland zat reeds in de groep van de Belgen tijdens de kwalificaties voor de WK’s van 2018 en 2022.

Het was op meerdere vlakken een zeer gunstige loting die er zondag voor de Belgen uit de bus kwam. Ons land werd als reekshoofd in groep F onderverdeeld en dat is een groep bestaande uit vijf landen, terwijl er ook drie groepen van zes landen gevormd werden. Dat zijn alweer twee wedstrijden minder in een periode met een overvolle voetbalkalender.

Daarnaast werden Frankrijk en Engeland, de twee toplanden uit pot 2, ondergebracht in respectievelijk groep B en groep C, ging het Oekraïne van Erling Haaland uit pot 3 naar groep C en kwamen Griekenland en Turkije respectievelijk in groep B en D terecht. Vooral groep B werd zo een stevige klepper, met Nederland, wereldkampioen Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. De Ieren hebben bovendien nog een rekening openstaan met de Fransen, na de barrages voor het WK van 2010. In groep C staan met Italië en Engeland de EK-finalisten van vorig jaar tegenover elkaar. Ook in de groepsfase van de Nations League keken beide landen elkaar onlangs in de ogen. Noord-Macedonië hield Italië dit jaar dan weer weg van het WK in Qatar.

Tot slot is het nog maar de vraag of de EK-kwalificaties van start zullen gaan met Roberto Martinez als bondscoach aan het roer. Het contract van de Spanjaard, die tegelijkertijd technisch directeur is, bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) loopt na het WK van eind dit jaar in Qatar af.