Re-enactment soldaten zetten kamp op in Eigenbilzen: “Gegeten uit gamellen en geslapen onder sterrenhemel”

Eigenbilzen

De Belgian Living History Association (BLHA), een vereniging van enthousiaste re-enactment soldaten, zette afgelopen weekend een kamp op vlakbij de taluds in Eigenbilzen. “De afgelopen jaren hebben we enkele bijeenkomsten moeten missen door corona”, vertelt Johnny Bleus van het BLHA uit Bilzen. “Nu we weer volop actief zijn, werd het tijd om een gezellig samenzijn te organiseren. Uiteraard wel in stijl van de oorlogsjaren.”

Ook voor het eten zorgden de re-enactment soldaten in stijl. “Door het opstoken van onze Soyer Cooker uit de jaren 40 zorgden we voor een authentiek gerecht, een heerlijke Irish Stew”, zegt voorzitter Stijn Steegen. “Dat werd natuurlijk opgediend in een gamel bij het open vuur.”

De tweedaagse was goed gevuld. “Met een convooi van legerjeeps hebben we een mooie rit gemaakt”, vertelt Johnny nog. “Onder de wagens ook de enige nog in België rijdende Morris Commercial C4 truck, destijds gemaakt in het Britse Oxford. De nacht hebben we doorgebracht in onze slaapzakken onder de sterrenhemel.” joge

Het Iers stoofpotje ‘Irish Stew’ geserveerd in de gamel bij het open vuur — © Johnny Geurts