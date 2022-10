Dit zijn onze boekentips: het meermonster van Houthalen en een prachtig luisterverhaal

Toen de wereld brak

John Boyne

Vervolg op de bestseller De jongen in de gestreepte pyjama, het aangrijpende verhaal over het Duitse jongetje Bruno met zijn vriendje in het concentratiekamp. Deze roman speelt tientallen jaren later. Hoofdfiguur is de zus van Bruno, die haar verleden onder ogen moet komen.

Uitgeverij Meulenhoff, 410 blz., 22,99 euro

Het monstermeer

Leo Timmers

Vier eendjes verlaten hun vertrouwde vijver voor een avontuur op het meer. Maar Erik, een van de eendjes, vertrouwt het zaakje niet, want er zou een monster in het troebele water wonen. Nieuw, spannend prentenboek van de bejubelde Houthalense kinderboekenmaker Leo Timmers.

Uitgeverij Querido, 40 blz., 17,99 euro

De openbaring

A.M. Homes

Big Guy, een steenrijke Amerikaan, is in 2008 zo teleurgesteld in de presidentsverkiezingen dat hij alles in het werk stelt om dat bij een volgende verkiezing te voorkomen. Zijn eigen gezin verliest hij daarbij volledig uit het oog. Zwarte komedie van een geweldige schrijfster - altijd heel Amerikaans - met veel humor en ironie.

De Bezige Bij, 432 blz., 24,99 euro

Roodkapje

Koen Van Deun en Koen Brandt

Er was eens een meisje met een rood kapje en een wolf die altijd honger had. Klinkt bekend? In de versie van dit luisterverhaal van Het Geluidshuis hoorde je het sprookje nog nooit. Met Warre Borgmans als verteller en Daphne Wellens als Roodkapje. Is de Sint niet bijna in aantocht?

Het Geluidshuis, 44 blz., 19,55 euro

Links vs rechts

Alain Van Hiel

Waarom stemt de ene links en zweert de andere bij rechts? Waarom bekeert iemand zich überhaupt tot een ideologie en wat zegt het over ons? Professor sociale psychologie Alain Van Hiel richt zijn vergrootglas op de tegenstelling die het politieke landschap in tweeën splijt.

Borgerhoff & Lamberigts, 200 blz., 24,95 euro

