Primoz Roglic eindigt seizoen met operatie en lange revalidatie: “Die schouder moet gefikst worden”

“Die schouder moet gefikst worden”, zei Roglic zondag op de radio. “Het is geen geheim dat mijn schouder al verschillende keren uit de kom gegaan is. Morgennamiddag vindt de operatie plaats. Ik wil er niet aan denken wat die operatie precies inhoudt, maar het is geen kleinigheid. Ze snijden een stuk van je bot af en verplaatsen dat naar de plek waar je schouder uit de kom schiet.”

Roglic ontwrichtte zijn schouder onder meer tijdens de vijfde rit van de Tour de France van dit jaar. Hij kon zijn schouder zelf weer rechttrekken en kon ook nog verder, maar na etappe 14 gaf hij er toch de brui aan.

© EPA-EFE

Ook de Vuelta moest de Sloveense pechvogel vroegtijdig verlaten nadat hij in de finale van de zestiende etappe hard ten val kwam. Hij wilde leider Remco Evenepoel onder druk zetten met een demarrage en slaagde daar ook in, maar in de sprint tikte hij het wiel van zijn voorganger aan waarna hij onder het bloed en flink geschaafd de finish bereikte.

© AFP

“Ik ben nu op een punt gekomen dat ik deze blessures moet laten herstellen, zodat ik sterker terug kan komen en mijn uitdagingen voor volgend seizoen optimaal kan voorbereiden”, zei Roglic nog. “Ik moet respecteren wat ze mij zeggen. We zullen er zeker alles aan doen om zo snel mogelijk terug op de fiets te kunnen zitten.”

De komende periode zal Roglic vooral moeten rusten. “Pas na zes tot acht weken mag ik weer oefeningen beginnen doen.”