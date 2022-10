Meerdere partijen geïnteresseerd in Makro, bieden tot 8 november

Niet alleen de Nederlandse horecagroothandel Sligro, maar “meerdere partijen” zijn geïnteresseerd om Makro Cash & Carry Belgium of delen ervan over te nemen. Dat zegt curator Nick Peeters maandag.

Makro Cash & Carry Belgium kreeg midden september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers. Intussen hebben de curatoren de procedure gelanceerd om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Er werken in totaal zowat 2.000 mensen.

“Meerdere partijen zijn geïnteresseerd”, zegt Peeters, die bevestigt dat Sligro daar een van is. Andere namen noemt hij niet. “Het is aan de bedrijven zelf om daar al dan niet over te communiceren.”

De geïnteresseerde partijen kunnen momenteel een ‘due diligence’, een boekenonderzoek, uitvoeren, geeft de curator wel mee. De kandidaat-overnemers krijgen dan inzage in alle aspecten van de onderneming waarin ze geïnteresseerd zijn. De kandidaten hebben tot 8 november de tijd om een bod in te dienen, zegt de curator nog. Het is uiteindelijk de rechtbank die beslist aan wie er wat wordt verkocht.

De winkels blijven de komende maanden - zeker tot 14 januari, wanneer de gerechtelijke reorganisatie afloopt - gewoon open, zegt Peeters nog. De leveringsproblemen die er waren, zijn volgens hem grotendeels opgelost.

“Net na de opening van de gerechtelijke reorganisatie waren er leveranciers die zich even moesten beraden”, klinkt het, “omdat zo’n procedure niet heel vaak voorkomt.” Dat leidde tot onderbroken leveringen en lege winkelrekken. Maar de leveranciers worden beschouwd als prioritaire schuldeisers, duidt de curator, en kunnen er dus op rekenen dat ze betaald zullen worden. Eens dat duidelijk was, werden de leveringen hervat.