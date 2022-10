Benzine en stookolie duurder, diesel stijgt met liefst 15 eurocent

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt dinsdag met liefst 15,1 eurocent tot 2,226 euro. Dat is niet ver meer verwijderd van de recordprijs van 2,286 euro per liter van midden maart.

Voor benzine 95 (E10) stijgt de maximumprijs per liter met 6,9 eurocent tot 1,868 euro. Voor benzine 98 (E5) is er een stijging met 4,7 eurocent per liter tot 2,119 euro.

Stookolie inslaan wordt eveneens duurder. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs met 8,35 eurocent per liter, tot 1,4814 euro.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.