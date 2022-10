Tekenend? Niki Terpstra finisht zijn allerlaatste koers als allerlaatste in de armen van zijn gezin... met de sporen van een val

De laatste profkoers van Niki Terpstra is geen pretje geworden. De 38-jarige Nederlander kwam zondag in Parijs-Tours als allerlaatste over de finish nadat hij onderweg ten val kwam. Meteen na de finish stond zijn gezin hem op te wachten. Het leverde mooie beelden op.

“Tot halverwege ging het nog goed, maar toen ging ik onderuit en deed het redelijk pijn”, zei Terpstra over zijn allerlaatste koers bij NOS. De eerste tien seconden dacht ik: dit was het dan. Ik heb nooit meer lekker gefietst. Het voelt niet lekker aan. Ik zei gisteren al dat het gevaarlijk ging worden, en dat is de donkere kant van het wielrennen. Dat hoort er helaas bij.”

De beelden:

Terpstra kon in zijn carrière twee Monumenten winnen: Parijs-Roubaix in 2014 en de Ronde van Vlaanderen in 2018. In 2018 won hij ook de E3 Harelbeke en Le Samyn. In 2012 en 2014 schreef hij Dwars door Vlaanderen op zijn naam. Na zijn vertrek bij Patrick Lefevere werd de Nederlander afgeremd door blessureleed na enkele zware valpartijen. In 2019 liep hij een zware hersenschudding op toen hij onderuit ging in de Ronde van Vlaanderen, een jaar later raakte hij ernstig gewon op training. Nadien zou hij op de fiets nooit echt meer de oude worden. Dat deze familieman bij uitstek in zijn allerlaatste koers ten val kwam, is dus wel tekenend...

