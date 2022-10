54-jarige Maasmechelaar zwaargewond na aanrijding, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

In de Langeweidestraat in Uikhoven is zaterdag rond 19.30 uur een voetganger aangereden. De man (54) uit Maasmechelen raakte zwaargewond. De autobestuurder, een man (31) uit Maasmechelen, verliet aanvankelijk de plaats van het ongeval, maar meldde zich later op de avond toch bij de politie Lanaken-Maasmechelen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. siol