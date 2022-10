Zelenski over aanval op Kiev: “Ze proberen ons van de aardbodem te vegen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy schreef maandagochtend dat er doden en gewonden zijn gevallen bij de ontploffingen die maandag verschillende steden in Oekraïne hebben getroffen. Hij beschuldigde Rusland er ook van te proberen zijn land “van de aardbodem weg te vegen”.

“Ze proberen ons te vernietigen en ons van de aardbodem weg te vegen... onze mensen te vernietigen die thuis slapen in (de stad) Zaporizhzhia. Mensen doden die naar hun werk gaan in Dnipro en Kyiv,” zei Zelenskiy in een video op Telegram. “De luchtaanvalssirenes stoppen niet in heel Oekraïne. Er zijn raketten die inslaan. Helaas zijn er doden en gewonden.”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitri Koeleba, schreef op Twitter: “Meerdere Russische raketaanvallen in Oekraïne. Poetins enige tactiek is terreur op vreedzame Oekraïense steden, maar hij zal Oekraïne niet breken. Dit is ook zijn reactie op alle verzoeners die met hem over vrede willen praten: Poetin is een terrorist die praat met raketten.”

(sgg)