Rennes-coach maakt zich zorgen om Jérémy Doku, die alwéér geblesseerd is: “Het is mentaal erg moeilijk voor hem”

“Jérémy Doku ondergaat nog steeds behandelingen en is herstellende”, zei Bruno Génésio op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Nantes (3-0 winst). “Het is problematisch voor hem en voor ons. Het is een vicieuze cirkel. Hij komt terug, we geven hem wat speeltijd, hij raakt weer geblesseerd en we moeten bijna weer vanaf nul beginnen.”

“Het is mentaal erg moeilijk voor hem”, zei Génésio nog. “Dit zijn moeilijke momenten, maar het hoort bij een carrière en je moet deze moeilijkheden overwinnen.” Het is nog niet duidelijk hoelang Doku deze keer aan de kant staat.

Amper 151 speelminuten

Dit seizoen speelde Doku nog maar 151 minuten voor Rennes. Hij sukkelde eerder dit seizoen al met een spierblessure aan de dij. Ook vorig jaar was hij meerdere malen voor een lange tijd onbeschikbaar wegens knie- en hamstringblessures, waardoor hij in totaal maar 670 minuten speelde.

Bij de Rode Duivels kwam Doku al niet meer in actie sinds het EK 2021, toen hij 90 minuten schitterde in de kwartfinale tegen Italië. Vorige maand werd de vleugelaanvaller geselecteerd voor de Belgische U21. Hij speelde twee keer 45 minuten (in oefeninterlands tegen Nederland en Frankrijk) en was goed voor twee assists. Veel kenners vinden dat Doku volgende maand mee moet met de Rode Duivels naar het WK in Qatar. Maar dan zal hij wel fit moeten zijn...