André Hazes heeft een nieuw lief

De Nederlandse zanger André Hazes leerde twee maanden geleden zijn nieuwe vriendin kennen in de befaamde Harbour Club in Vinkeveen. Maar nu werd André Hazes pas voor het eerst gespot met zijn nieuwste liefde Sarah (26).

Sarah en André zouden elkaar op 12 augustus hebben leren kennen. Voor de buitenwereld is ze waarschijnlijk een onbekende, maar voor Hazes is ze dat allang niet meer. In alle rust zouden zij elkaar de afgelopen tijd regelmatig hebben ontmoet en beter hebben leren kennen.

De nieuwe Sarah zou ook mama Rachel Hazes inmiddels hebben ontmoet en die blijkt haar nieuwe schoondochter op sociale media al een warm hart toe te dragen. Hazes zou zijn ex-partner Monique Westenberg vroegtijdig op de hoogte gebracht hebben, zodat zij niet in de media moest dat hij een nieuwe vriendin heeft. Zoals in het verleden wel gebeurde. Dat zou volgens ingewijden ook de reden zijn dat Monique half september in het blad Linda naar buiten bracht dat er geen relatie meer is tussen de zanger en haar. Net daarvoor waren zij beiden tot die conclusie gekomen, wat meteen de weg vrijmaakte voor de vrouw waar André nu alweer in Dubai mee zit.

Anders dan met zijn vorige prille liefdes pakt de zanger het deze keer voorzichtiger aan. Bij al hun afspraakjes deden ze er alles aan om maar niet gezien te worden. Maar volgens Nederlandse media is het wel Hazes zelf die het nieuws nu naar buiten brengt. Dat gebeurde via een juicekanaal. Zij publiceerde een foto die van erg dichtbij werd genomen. Volgens Nederlandse media is het bijna onmogelijk dat de twee niet doorhadden dat ze gefotografeerd werden. Gefluisterd wordt dat de paparazzo van dienst dan ook niemand anders is dan zijn eigen neef Djarno die mee was gereisd.

(sgg)