WK in gevaar voor Roma-aanvaller Paulo Dybala, die blessure opliep bij... het nemen van een strafschop

De Argentijnse aanvaller Paulo Dybala heeft zondag bij zijn club AS Roma in het competitieduel tegen Lecce (2-1), op de negende speeldag in de Serie A, een blessure aan het linkerdijbeen opgelopen en daarmee dreigt zijn deelname aan het WK van eind dit jaar in het gedrang te komen.

“Het ziet er niet goed uit”, bevestigde zijn coach José Mourinho na de wedstrijd. “Ik denk niet dat we hem dit jaar bij AS Roma nog in actie zullen zien.”

De 28-jarige Argentijn blesseerde zich in het begin van de tweede helft bij het nemen van een strafschop. Daarmee zette hij de 2-1 eindstand op het scorebord. Enkele minuten later moest hij vervangen worden door Nemanja Matic.

Voor de 28-jarige spits was dat reeds de vijfde competitietreffer van het seizoen. Daarnaast staan er in de Serie A ook nog twee assists achter zijn naam. In de Europa League vond hij in drie duels reeds twee keer de weg naar de netten.

Bij La Albiceleste, een van de favorieten voor de wereldtitel in Qatar, staan er 34 caps (en 3 doelpunten) achter zijn naam. Een basisplaats in het elftal van bondscoach Lionel Scaloni heeft hij echter niet. Die kiest voorin voor aanvoerder Lionel Messi en Lautaro Martinez.