Perenaar Kevin Panhuyzen gravelt naar WK-goud in de categorie 19 tot 34 jaar

Naast de onverwachte maar schitterende zege van Gianni Vermeersch, blonk ook een Limburger uit op het WK Gravel in Veneto. De naar Tessenderlo uitgeweken Perenaar Kevin Panhuyzen veroverde de regenboog in de categorie 19 tot 34 jaar.

Panhuyzen kreeg met flink wat pech af te rekenen op weg naar zijn ultieme droom. Een verloren put in de gravelstroken molesteerde zijn versnellingsapparaat. De naar Tessenderlo uitgeweken Perenaar moest nog 20 kilometer het grote mes ronddraaien, maar paste meteen zijn plannen aan. Panhuyzen: “Het was even vloeken toen ik stukken kreeg aan mijn fiets. Het was voordien eigenlijk ook al een frustrerende wedstrijd geweest. Ik ben in mountainbikeraces namelijk gewoon om te knallen en het niet te laten stilvallen. Ik probeerde een paar keer iemand mee te krijgen maar kreeg het slot op de wedstrijd niet geforceerd. Best frustrerend. Ik besliste dan maar om alles op de laatste ronde te zetten. Toen ik wou aangaan, sukkelde ik dus in die put en was mijn derailleur naar de haaien.”

“Er zat maar één ding op: aangaan op een dood en vlak stuk en proberen weg te blijven ‘op de grote plateau’. Het was namelijk niet langer een optie om te wachten op de laatste klim voor de meet, want dan moest ik met die grote versnelling zeker uit het wiel. Met nog 14 kilometer voor de boeg greep ik het moment en ging ervandoor. Aan de finish bleek ik net voldoende over te houden. Achteraf bekeken kwam die pech me nog goed uit. Ik zou er uit mezelf nooit aan gedacht hebben om op dat moment aan te gaan, maar het pakte goed uit. Bovendien werd Kenneth Coomans ook nog derde. Een fantastisch podium voor ons.”

WK-trui

Panhuyzen houdt een mooi kleinnood over aan zijn WK-winst. Een mooie WK-trui, die hij in principe volgend seizoen meer dan voldoende kan showen. Panhuyzen: “Persoonlijk vind ik het een mooier design dan de trui bij de elite. Ik ben er zeer blij mee en mag hem hopelijk ook dragen in de wedstrijden volgend jaar. Dat zou zeker het geval moeten zijn in races waar de elitekampioen niet aanwezig is.”