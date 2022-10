Journalisten ter plaatse meldden maandagochtend vier luide knallen. Die knallen deden zich voor kort na 8 uur plaatselijke tijd. De sirenes van het luchtalarm hadden tientallen minuten voor de knallen geloeid.

Een BBC-ploeg in Kiev was, vanop het dak van hun hotel, getuige van een raketaanval. Anderhalf uur eerder had het luchtalarm weerklonken, aldus BBC-journalist Paul Adams. Op beelden is te zien hoe hij tijdens een uitzending wegduikt voor een explosie.

(Lees verder onder de tweet)

Op verschillende plaatsen in de stad stijgen grote rookpluimen op, is te zien op beelden die op sociale media verspreid worden. Verschillende ambulances zijn op weg naar de plaatsen van de ontploffingen.

Het is van 26 juni geleden dat de Oekraïense hoofdstad onder vuur werd genomen.

Dmitri Medvedev, de nummer twee van de Russische Veiligheidsraad, had eerder gedreigd met vergelding voor de verwoestende ontploffing op de voor Rusland strategisch belangrijke Krimbrug. Later vandaag roept president Vladimir Poetin zijn veiligheidsraad bijeen.

Ook in andere Oekraïense steden worden aanvallen gemeld. Dat is onder meer het geval in Dnipro, Lviv, Ternopil, Zjytomyr, Chmelnytsky en Mykolajiv.