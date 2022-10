Nieuwe functie op iPhone 14 belt hulpdiensten als je in achtbaan zit

Tim Cook, CEO van Apple, kondigde begin september trots de iPhone 14 aan. En die nieuwe generatie iPhones bezit een nieuw snufje: Crash Detection. De toestellen zijn uitgerust met een gyroscopische sensor en een versnellingsmeter die getraind zijn op de impact van gesimuleerde auto-ongelukken. Wanneer de sensor detecteert dat je mogelijk betrokken bent bij een ongeval, zal de iPhone dat op de display tonen. Als je dan binnen de twintig seconden niet aangeeft dat er niets aan de hand is, worden de hulpdiensten automatisch gebeld. Die hulpdiensten zullen dan een automatische boodschap te horen krijgen dat je betrokken bent in een ongeval. De iPhone deelt ook je locatie.

Op zich een handige feature, maar de sensor is misschien iets te gevoelig. In de Verenigde Staten moesten de hulpdiensten verschillende keren uitrukken, zonder dat er eigenlijk iets aan de hand was. Zo schrijft de Wall Street Journal over het verhaal van Sarah White. Zij ging afgelopen maand met haar nieuwe iPhone 14 een dagje naar een pretpark. Toen ze uit een rollercoaster kwam, zag ze dat ze verschillende gemiste oproepen had van de hulpdiensten die haar vroegen of ze oké was. De Crash Detection had een ongeval opgemerkt, maar in werkelijkheid werd Sarah in een rollercoaster aan 80 per uur rondgezwierd. Hetzelfde gebeurde toen ze in de botsauto’s stapte. Toen kon ze wel even terugbellen om te zeggen dat er niets aan de hand was.

Maar de nieuwe functie heeft ook al haar nut bewezen. In de staat Nebraska vielen afgelopen weekend zes doden toen een auto zondagochtend tegen een boom reed. De iPhone detecteerde een crash en belde de hulpdiensten. Vijf inzittenden overleden ter plaatse, maar reddingswerkers konden een 24-jarige vrouw nog naar het ziekenhuis brengen. Zij overleed later wel aan haar verwondingen.

Apple zei tegen de Wall Street Journal dat het de functie verder zal ontwikkelen.

(sgg)