‘Down the road’ trekt de jungle in

In ‘Down the road’ laat Dieter Coppens de groep maandagavond op eigen houtje overnachten in de jungle. — © VRT

Dieter Coppens (44) sleurde zijn reisgenoten al op een pak wilde avonturen mee in ‘Down the road’. In Thailand doken ze al het nachtleven in, beklommen ze een waterval en maakten ze een toch op een bamboevlot. Maar maandagavond doet de reisleider daar nog een schepje bovenop: de groep moet op eigen benen gaan staan in de jungle.