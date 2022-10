“Kunnen Van Aert en Evenepoel het werelduurrecord breken?”: vijf vragen na de straffe krachttoer van Filippo Ganna

Filippo Ganna (26) is de nieuwe werelduurrecordhouder. De Italiaan van Ineos Grenadiers trapte op de BMC-piste in het Zwitserse Grenchen 56.792 meter bij elkaar in de tijdspanne van een uur, goed voor 15,775 meter per seconde. Ganna deed daarmee ruim een kilometer beter dan zijn voorganger Dan Bigham, maar geraakte ook boven de afstand die Chris Boardman in 1996 op zijn futuristische fiets (sic) bij elkaar trapte. Hoe straf is dit record? Op deze en vier andere vragen proberen we een antwoord te geven.