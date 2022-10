Michael van Gerwen klopt Nathan Aspinall in finale en schrijft voor de zesde (!) keer de World Grand Prix Darts op zijn naam

De Nederlander Michael van Gerwen heeft de 25e editie van de World Grand Prix Darts (683.000 euro) gewonnen. In het Engelse Leicester versloeg hij in de finale de Engelsman Nathan Aspinall met 5-3.

Van Gerwen (PDC-3) nam in de finale een verschroeiende start. Zo won de 33-jarige Nederlander de eerste vier sets met 3-0, 3-2, 3-2 en 3-1 en leek het dat de finale op een 5-0 overwinning ging uitdraaien. Aspinall (PDC-16) liet het telkens op de beslissende momenten afweten. “The Asp” knokte zich echter terug in de wedstrijd. Na 3-1 winst in set vijf won hij ook de twee volgende sets met 3-1. Bij een 2-2 stand in set acht miste de 31-jarige Aspinall echter twee darts voor setwinst om een beslissende set uit de brand te slepen. Van Gerwen prikte dubbele zes weg voor de titel.

“MVG” Van Gerwen won het toernooi voor de eerste keer in 2012, waarna hij zich de beste toonde in 2014, 2016, 2018, 2019 en 2022. In 2015 moest hij in de finale met 5-4 het onderspit delven voor de Schot Robert Thornton. Van Gerwen hield aan de overwinning 136.500 euro over. Voor Aspinall was er 68.250 euro weggelegd.

Aspinall klimt dankzij zijn tweede plaats van de zestiende naar de elfde plaats. Dimitri Van den Bergh, uitgeschakeld in de kwartfinales, klimt van vijftien naar veertien. De Schot Peter Wright is terug nummer een en verdringt de Welshman Gerwyn Price naar de tweede plaats. Van Gerwen blijft nummer drie.

