700ste (!) doelpunt van Cristiano Ronaldo levert Manchester United deugddoende zege op tegen Everton en Amadou Onana

Na de zware nederlaag op het veld van Manchester City vorige week, stond Manchester United en coach Erik ten Hag stevig onder druk. Vooral het niet laten invallen van sterspeler Cristiano Ronaldo werd de Nederlandse coach verweten. Maar ook tegen het Everton van Rode Duivel Amadou Onana begon de Portugees op de bank.

Ronaldo zag hoe Everton optimaal profiteerde van het balverlies van Casemiro. Onana zette goed druk op de Braziliaan waarna de bal via Gray tot bij Alex Iwobi kwam. Die zorgde zo al vroeg voor de 1-0.

Lang zou die voorsprong echter niet op het bord staan. Zomeraankoop Antony werd door Martial het laantje ingestuurd en de Braziliaan rondde de aanval knap af. Voor Antony, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax, is het al de derde wedstrijd op rij dat hij tot scoren komt.

Beide ploegen met een gelijkspel de kleedkamers in te duiken, maar dat was buiten Cristiano Ronaldo gerekend. De Portugees was na een half uur Martial komen vervangen en kreeg de bal uitstekend in de loop aangespeeld van Casemiro. Een kans die je Ronaldo natuurlijk niet moet geven. Met een stevige knal zette de Portugees zo weer orde op zaken. Voor CR7 is het al zijn 700ste doelpunt in clubverband.

Na de pauze probeerden beide ploegen nog tot scoren te komen. De 1-3 van Rashford werd ook nog afgekeurd door de VAR, maar verder kwamen beide ploegen niet.