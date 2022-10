China brengt zonneobservatorium in de ruimte

Vanop de lanceerbasis Jiuquan in het noordwesten van het land vertrok om 01.43 uur Belgische tijd een Lange Mars-3D draagraket. Die zette de nuttige lading in de vooropgestelde baan. Het betrof het geavanceerd in de ruimte gebaseerd Zonneobservatorium (ASO-S), in het Chinees Kuafu-1. De 859 kilo wegende satelliet moet helpen mysteries van onze ster te ontrafelen.