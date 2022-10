Jong Genk verliest de strijd om de laatste plaats van Club NXT

Club NXT – Jong Genk was de match tussen twee beloftenteams, maar ook de wedstrijd om de rode lantaarn in de Challenger Pro League. Genk verloor met 3-1 en blijft laatste. Club NXT rukt op naar plaats zeven.

Vooraf was te verwachten dat enkele jonge spelers uit de A-kern matchritme zouden op doen bij Jong Genk. Dat bleek ook het geval. Trainer Hans Somers wijzigde zijn team op maar liefst zeven plaatsen. Didden, Castro, Carstensen, Ouattara, Galarza, Németh en de uit schorsing terugkerende John werden in de basis gedropt.

Van de wedstrijd tegen Dender bleven alleen doelman Leysen, kapitein Rommens, Geusens en Godts nog over. Club NXT-coach Nicky Hayen sleutelde op vijf plaatsen aan zijn team. Lammens verving doelman Shinton. En Vermant, Audoor, Seys en Sandra kwamen in de plaats van Hautekiet, Talbi, Pérez en Mertens, die voor het eerst op de bank terecht kwam.

© BELGA

Efficiëntie

Beide ploegen hielden er in de eerste helft een hoog tempo op na. Jong Genk probeerde het via de combinatie te doen. Club NXT koos voor de snelle omschakeling. Aan weerszijden regende het kansen. Genk was het gevaarlijkst met 13 doelpogingen tegen 9 en 8 schoten op doel tegen 5, maar het waren de Bruggelingen die efficiënter waren.

Sandra opende zeven minuten voor rust de score. Na slecht uitverdedigen van Leysen bracht Vermant Sandra met een hakje alleen voor de doelman. De Club NXT-spits legde het leer naast Leysen in doel. Meteen erna verdubbelde Club ei zo na de score, maar het schot van Sandra strandde op de paal. Aan de overzijde probeerde Castro net voor rust doelman Lammens nog te verschansen, maar die hield met twee geweldige reddingen zijn netten schoon. Ruststand: 1-0.

© BELGA

Twee keer Vermant

Somers bracht na rust Dierckx voor Geusens, die centraal achterin ging spelen. Ouattara schoof een rij op naar het middenveld. De eerste goede kans was voor Godts. Zijn schot werd door Lammens over doel getikt. Genk bleef voor druk zorgen, maar Club verdubbelde op de counter de score. Mbamba stuurde Romeo Vermant diep en de zoon van Sven Vermant schoof de bal onder Leysen in doel.

Somers dropte met Beniangba nog een extra spits, maar verder dan wat schuchtere pogingen kwamen de Genkies niet meer. Het was Vermant die met zijn tweede van de avond zelfs nog de 3-0 liet optekenen. In blessuretijd kopte Didden een hoekschop van John nog tegen de touwen. Eindstand 3-1.

Romeo Vermant, zoon van Sven, trof twee keer raak. — © BELGA

Club NXT rukt dankzij de overwinning op naar de zevende plaats. Jong Genk blijft laatste. Jong Genk ontvangt volgende zondag belofteploeg en leider in de Challenger Pro League RSCA Futures. Club NXT trekt naar Lommel SK.

CLUB NXT: Lammens – Cuevas, Ordonez, Vermant (88’ Perez), Sabbe – Audoor (88’ De Smet), Engels (74’ Mertens), Mbamba, Homma – Seys (61’ De Roeve), Sandra (61’ Talbi).

JONG GENK: Leysen – Rommens, Didden, Ouattara, Carstensen (76’ Beniangba) – Castro, Geusens (46’ Dierckx), Galarza – Godts, Németh, John.

DOELPUNTEN: 38’ Sandra 1-0, 68’ Vermant 2-0, 80’ Vermant 3-0, 90+1’ Didden 3-1.

GELE KAARTEN: 27’ Geusens (fout), 76’ Vermant (fout).

SCHEIDSRECHTER: Klass Clerkx.