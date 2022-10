IJzersterke Eli Iserbyt soleert naar winst in WB-manche in Waterloo en is de eerste leider

Eli Iserbyt heeft in de eerste manche van de wereldbeker veldrijden het zegegebaar mogen maken. De 24-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal koos al vroeg voor de aanval en rondde zijn solo ook knap af. Iserbyt is meteen ook de eerste leider in het WB-klassement.

Na enkele crossen in Nederland en België, trokken de veldrijders voor het eerst dit seizoen weg uit de Benelux. Het Amerikaanse Waterloo was het decor van de eerste manche van de wereldbeker.

Op het snelle parcours in Waterloo schoot Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) als een kanon uit de startblokken. Het verschroeiende tempo zorgde meteen voor een selectie. Slechts zeven renners konden hun wagonnetje aanhaken bij Iserbyt. De 24-jarige West-Vlaming had er duidelijk zin in en bleef aan de boom schudden. Toen hij een klein gaatje had, speelde Michael Vanthourenhout in de achtervolging het ploegenspel en stopte uitstekend af voor zijn ploegmaat. In een mum van tijd had Iserbyt dan ook een tiental seconden voorsprong beet op het achtervolgende groepje waar onder meer Lars van der Haar, Thibau Nys en Laurens Sweeck de achterstand binnen de perken probeerden te houden.

Voor Sweeck ging het in die achtervolging te traag. Sweeck, vorig seizoen nog ploegmaat van Iserbyt, trok stevig door en snoepte meteen enkele seconden af van de voorsprong van zijn voormalige ploegmaat. Iserbyt liet het niet aan zijn hart komen en bleef een stevig tempo rijden. Sweeck kwam nog tot op tien seconden. Maar mede dankzij een kleine schuiver lukte het niet meer om de aansluiting te maken en moest Sweeck zo tevreden zijn met een tweede plek.

Iserbyt mag zo, na zijn zege in de Beringen, voor de tweede keer dit seizoen het zegegebaar maken. Iserbyt is meteen ook de eerste leider in de wereldbeker. In de achtergrond werd Lars van der Haar nog knap derde. Van der Haar klopt Michael Vanthourenhout in de sprint voor de derde plek. Thibau Nys werd nog vijfde.

Eli Iserbyt triomfeert in Waterloo: “Heb van de wereldbeker een doel gemaakt”

“Ik was niet echt nerveus zoals velen dachten dat ik zou zijn voor de start van de wedstrijd. Ik noem het eerder een gezonde vorm van spanning om goed te presteren”, legde hij uit. “Ik zat van bij de start goed in mijn vel. Ik hield er meteen een stevig tempo op na. Ik wou de rest al vrij vlug onder druk zetten en ging versnellen. Ik had meteen een kloof en ben daarna blijven doorgaan. Ik wou de rest niet de hele cross op sleeptouw nemen en hen zo in een zetel zetten. Laurens Sweeck bleef echter maar doorzetten en jacht op mij maken maar ik kon hem toch afhouden, ook al moest ik tot het einde tempo blijven maken.”

Of dat het plan was voor de wedstrijd om al na tien minuten te gaan aanvallen? “Je kan wel vroeg proberen aanvallen maar dan moet je wel heel goed zijn. Zo’n 110 procent dan”, lachte Iserbyt. “Ik had ook nog een ander plan in gedachten maar dat heb ik dus niet hoeven te ontplooien. Conditioneel loopt het niet slecht. Ik had de voorbije weken af te rekenen met een lichte keelontsteking maar alles is nu weer in orde. Ik heb van de wereldbeker een doel gemaakt en met die eerste manche te winnen zit ik daarvoor zeker op koers. En ik wil dat doel zeker opnieuw bereiken.”