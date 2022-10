Metejoor, Stef Bos en K3 vertrekken naar Spanje voor opnames ‘Liefde voor muziek’: “Gecheckt bij gynaecoloog of het een goed idee was”

“Dat is K3.” “Daar, Metejoor!” Van zodra de artiesten de roltrappen van Brussels Airport opkomen, draaien er hoofden. Straks nemen ze, samen met Stef Bos, Günther Neefs en Jente Pironet en Sarah Pepels van de rockband Portland het vliegtuig naar Barcelona. Vandaar reizen ze door naar de badplaats Sitges, waar ze een dikke week zullen verblijven voor de opnames van het negende seizoen van Liefde voor muziek.

Marthe en Klaasje van K3 en Stef Bos bij de incheckbalie. — © Olivier Matthys

Of we niet enkele namen vergeten zijn, vraag je je af. Inderdaad, ook Daan Stuyven en Jaap Reesema zullen zich wagen aan vrije interpretaties van het werk van hun collega’s, maar op de luchthaven zijn ze niet te zien. Einzelgänger Daan rijdt rechtstreeks met de auto naar Sitges, Reesema moet omwille van zijn drukke schema een andere vlucht nemen. De zanger was twee seizoenen geleden al te zien aan de zijde van Regi, maar neemt nu als soloartiest deel.

Met Metejoor – né Joris Van Rossem – heeft VTM een van de populairste sterren van het moment aan boord. “Ik vind het een hele eer dat ik hieraan mag mee doen”, klinkt het. “Ik droom hier al van sinds de prille start van mijn muziekcarrière. Uitgenodigd worden voor Liefde voor muziek is toch ook een beetje erkenning krijgen.”

Combat boots

“Het wordt enorm boeiend om alle verschillende stijlen te zien clashen”, gaat hij verder. “Ik heb mijn research grondig aangepakt en heb van iedereen quasi het volledige repertoire beluisterd. Ik ben een gevoelsmens, dus ik ben vooral op zoek gegaan naar de nummers waar ik een gevoelige snaar mee kan raken. Het wordt pittig, maar ik kijk er enorm hard naar uit. Het voelt alsof ik weer op schoolreis vertrek.”

Met Metejoor heeft het programma één van dé sterren van het moment aan boord. — © Olivier Matthys

Maar hij is niet van plan om de schoolmeester van dienst te worden. “Dat is intussen verleden tijd. Bovendien hebben we daar nu iemand anders voor. Hij heeft de juiste uitrusting al aan.” Waarop hij naar de combat boots van Stef Bos wijst, die een eindje verderop geanimeerd staat te vertellen. Günther Neefs, die vlakbij staat, schiet in een lachkramp. De sfeer zit alvast goed.

Niet Metejoor, maar Stef Bos wordt aanzien als de ‘schoolmeester van de groep’. — © Olivier Matthys

Ook K3 is van de partij. In het verleden namen ex-leden Karen Damen en Josje Huisman al afzonderlijk deel, maar de voltallige meidengroep? Dat is nieuw. Met hun knaloranje outfits vallen ze meteen op tussen de rest van het gezelschap. “Ik heb vooraf even gecheckt bij de gynaecoloog of het een goed idee was om op een vliegtuig te stappen”, zegt de intussen zo’n zeven maanden zwangere Hanne Verbruggen. “Het vormt geen gevaar, anders zou ik hier natuurlijk niet staan.”

Huiswerk

Ook de Nederlandse Julia Boschman, nog geen jaar lid van de groep, kijkt er naar uit. “Ik heb al zo veel leuke dingen mogen doen. The voice, nu dit… al vind ik het ook best wel spannend. Dit is een programma dat hoofdzakelijk om zang draait, en ik weet dat ik op dat vlak nog moet groeien. Maar Hanne en Marthe helpen me daar volledig bij. Ik moet bekennen dat ik niet alle artiesten kende, maar ik heb m’n huiswerk flink gemaakt. (lacht) Ik kijk er vooral naar uit om iedereen te verrassen met onze interpretaties.”

Hanne gaf recent nog verstek voor interviews om op adem te komen, maar tekent nu opnieuw present. — © Olivier Matthys

K3 checkt hun bagage in. — © Olivier Matthys

“Ik kijk vooral uit naar de reacties van de kijkers”, voegt Marthe De Pilleceyn toe. “Ik denk dat we iedereen het meeste gaan verrassen met onze cover van Daan”, klinkt het mysterieus. En dan is het tijd voor iedereen om in te checken, op de voet gevolgd door cameramannen en fotografen.

De dames van K3 nemen nog snel een foto met een jonge fan, en ook Stef Bos wordt nog even gevraagd om een selfie. Aan de balie moet er nog even gezocht worden naar de juiste papieren en is er nog wat geklooi met de bagage en dan zijn ze weg. “Wie had er de drugs bij?”, grapt Bos nadat hij de elektronische poortjes is gepasseerd. Wat ze de komende dagen allemaal uitspoken in Sitges, zie je volgend jaar op VTM.