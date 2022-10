“Vanavond eerst enkele buitjes en daarna opklaringen, dinsdag droog”

Tegen de ochtend kan er daardoor regionaal mist worden gevormd. Het zuiden van de provincie lijkt hiervoor het gevoeligst. De minima komen op de meeste plaatsen ergens tussen 3 en 5°C uit.

Dinsdagochtend kan er regionaal dus eerst mist voorkomen, elders zijn er meteen brede opklaringen aanwezig. In de loop van de dag krijgen we vervolgens brede zonnige perioden maar regionaal zouden er ook hardnekkige wolkenvelden kunnen voorkomen.

De temperatuur is vrij normaal voor de tijd van het jaar, met maxima op de meeste plaatsen tussen 15 en 16°C.

De wind komt uit het oosten en blijft zwak van kracht.

In de nacht naar woensdag wordt het erg fris met minima tussen 2 en 4°C. Lokaal is er wat grondvorst mogelijk. Vooral in landelijke gebieden is er ook kans op mistbanken.

