Hoeveel kan je besparen met een douche nemen van 3 minuten?

Minder lang douchen maakt blijkbaar een enorm verschil op de eindafrekening. Wanneer je een douche neemt, stroomt er zo’n 10 liter water per minuut weg. Een douchebeurt van 3 minuten in plaats van 10 levert dus al heel wat centen op. Energie-expert Roger van Parys legt uit hoe dat komt.

