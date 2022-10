Dubbelslag voor oppermachtige Fem van Empel: Nederlandse sprint naar de zege in Wereldbeker in Waterloo

Fem Van Empel heeft de eerste manche in de Wereldbeker op haar naam geschreven. De 20-jarige Van Empel pareerde meerdere aanvallen van Lucinda Brand Ceylin del Carmen Alvarado en sprintte naar de zege in Waterloo. Van Empel is meteen ook de eerste leider.

Na enkele crossen in Nederland en België, trokken de veldrijders voor het eerst dit seizoen weg uit de Benelux. Het Amerikaanse Waterloo mocht de eerste manche in de Wereldbeker organiseren. De voorbije weken toonde de jonge Fem van Empel zich oppermachtig, maar met de aanwezigheid van bijna alle toppers beloofde het eerste luik in Amerika alvast spannend te worden.

Ceylin del Carmen Alvarado schoot verschroeiend uit de startblokken. De Nederlandse trok stevig door en zorgde ervoor dat een elitegroepje met onder andere Fem Van Empel, Annemarie Worst en Denise Betsema zich meteen afscheidde van de rest. Eén naam ontbrak echter: Lucinda Brand. De Nederlandse miste haar start compleet en moest zo aan een inhaalbeweging beginnen.

Brand gaf zich echter niet zomaar gewonnen en halfweg koers maakte ze samen met Inge van der Heyden de aansluiting bij de koplopers. Het was wachten op een aanval, maar op dit snelle parcours in Waterloo bleek dat geen sinecure. Alvarado was de eerste die een prikje uitdeelde. Brand en Van Empel leken als enigen in staat om de oversteek te maken naar hun landgenote, maar toen het tempo wat stokte voorin, namen ook Betsema en Worst hun plekje weer in.

De slotronde zou voor de beslissing moeten zorgen. Daarin probeerde Brand meermaals alleen ervandoor te gaan. Telkens pareerde de jonge Fem van Empel de aanval. Ook Alvarado kon haar wagonnetje aanhaken. Toen een zoveelste aanval van Brand teniet werd gedaan, moest Brand laten lopen. In een sprint met twee toonde Van Empel zich oppermachtig. De 20-jarige Van Empel is meteen ook de eerste leider in de Wereldbeker.

Fem van Empel is de eerste leider in het WB-klassement: “Ik ben alvast goed gestart”

“Ik heb mijn doel nagestreefd, leider worden in de wereldbeker. Ik kon ook goed overweg met de stress vandaag. De laatste ronde werd eigenlijk één lange sprint richting de eindmeet. Het was wellicht de langste spurt die ik ooit meemaakte. Ik had me voorgenomen om te proberen aanvallen in de laatste halve ronde maar Lucinda Brand had dat plannetje blijkbaar ook in haar hoofd zitten. Ik moest daarom in het verweer op haar aanval. Haar versnelling kon ik wel goed pareren en uiteindelijk kon ik zelf gaan versnellen. Zij zakte daarop weg maar dan kreeg ik Ceylin del Carmen Alvarado in het wiel. Uiteindelijk bleek ik in de spurt toch de sterkste”, gaf Fem van Empel mee.

Van Empel heeft van de Wereldbeker een doel gemaakt. “Ik ben alvast goed gestart om dat doel na te streven. Maar je hebt natuurlijk geen invloed op de concurrentie. Er was een investering om naar Amerika af te zakken, ik heb het hier kunnen afmaken en dat stemt me zeer tevreden.”