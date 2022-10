EERSTE PROVINCIALE. Bregel haalt zwaar uit bij koploper Bree-Beek

Opmerkelijke 1-5-zege van Bregel op het veld van Bree-Beek. Zepperen-Brustem en Achel wonnen hun derby en lopen verder uit op Bree-Beek en Eksel. Park klopte Juve en wordt derde. Onderaan is de laatste nul van de tabel geveegd, want Helson pakte tegen Hechtel z’n eerste puntje. Herk behaalde tegen Meeuwen z’n eerste zege. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)