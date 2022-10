Alken heeft tegen buur Zepperen-Brustem een verdienstelijke wedstrijd gespeeld, maar het neergezette blok en de gepresteerde arbeid volstonden niet om op het terrein van de leider in eerste provinciale voor een verrassing te zorgen. “Het was onze minste wedstrijd. Maar we hebben de drie punten en dat is wat telt”, concludeerde thuiscoach Luc Reumers.