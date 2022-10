DERDE AFDELING. Termien wint derby, Wellen herpakt zich en jonge Lommelaar scoort voor Witgoor

Pelt moest zijn meerdere erkennen in Wezel, Beringen ging onderuit tegen Betekom, Wellen herpakte zich en pakte een puntje in Geel, Termien won de Limburgse derby tegen Schoonbeek-Beverst en Senne Dewit, vorig seizoen nog aan de slag bij derdeprovincialer Lutlommel, scoorde voor Witgoor tegen Diest. Lees hier de verslagen van alle wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (jmu/gesi/gsb/krth)