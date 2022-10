Op de Weertersteenweg in Kinrooi is vrijdag rond 18.15 uur een 65-jarige vrouw uit Kinrooi gewond geraakt. De fietsster kwam er in botsing met een auto.

Zaterdag is op De Gaard in Kessenich een ongeval gebeurd. Een auto en een bromfiets botsten er rond 15.15 uur. Een 12-jarig meisje uit Kinrooi en een 51-jarige man uit Maaseik raakten gewond.

maw