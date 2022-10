Lindelhoeven stak boven Kadijk uit in de Peltse derby. — © Raymond Lemmens

In 2A won Lanaken de spektakelwedstrijd tegen Hoeselt en in 2B kroonde Lindelhoeven zich tot ploeg van Overpelt en neemt RC Peer alleen de leiding. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)