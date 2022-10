Linda Mertens staat sneller dan gedacht weer op het podium: zangeres geeft kort optreden in Blackpool

Een paar weken geleden raakte bekend dat Linda Mertens (44), de voormalige zangeres van Milk Inc., na vijf jaar afwezigheid uit de schijnwerpers terug het podium op zou stappen. Dat zou in november gebeuren, op een festival in Spanje. Het ziet er echter naar uit dat ze afgelopen weekend al een kort optreden gaf tijdens een dance-event in het Engelse Blackpool.